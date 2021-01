Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung kontrolliert

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen eine 45-jährige Frau in der Limburgstraße. Die Frau fuhr mit einem Elektroroller, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten außerdem Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung der Rollerfahrerin feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amfetamin und Metamfetamin. Zur genauen Feststellung der Drogenbeeinflussung wurde der 45-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Frau muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

