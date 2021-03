Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Verkehrsunfall wegen ausschwenkenden Auflieger eines Lkw

Freiburg (ots)

Ein Lkw mit Auflieger befuhr am Dienstag, 16.03.2021, gegen 11.30 Uhr, in Wollbach, die Landstraße 134 in Richtung Kandern. Beim Abbiegen nach rechts in die Obere Dorfstraße schwenkte der Auflieger aus und dieser streifte einen auf der Landstraße entgegenkommenden Pkw. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

