Polizei Aachen

POL-AC: Nach mehreren Raubüberfällen: Letzter Tatverdächtiger ermittelt

Stolberg (ots)

Nachdem es zwischen Anfang Juni und August zu Überfällen auf einen Getränke- und zwei Supermärkte in Stolberg gekommen war (08.06., 10.07. und 06.08.; siehe unsere Meldungen), konnte die Kripo nun auch den letzten der drei Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Mann aus Eschweiler. Auch in diesem Fall lieferte die Auswertung der am Tatort gesicherten DNA-Spuren den entscheidenden Hinweis. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft an. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell