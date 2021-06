Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos machen sich selbständig

Otterberg/Kaiserslautern (ots)

Trotz angezogener Handbremse und eingelegtem Gang hat sich am Sonntagmittag in Otterberg ein Auto an einer abschüssigen Straße selbständig gemacht. Der BMW One war in der Straße "Am Sonnenhang" abgestellt und rollte gegen 12.30 Uhr rückwärts los - bis er etwa 50 Meter weiter abwärts gegen einen geparkten Audi A4 prallte.

Verletzt wurde zum Glück niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In Kaiserslautern kam es am Sonntagabend zu einem ähnlichen Unfall. In der Straße "Am Schwanenweiher" rollte gegen 18.30 Uhr ein fahrerloser Mercedes von alleine los - er kam jedoch nicht weit, denn er stieß gegen den davor abgestellten Suzuki Vitara. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt und ein Schaden war an beiden Fahrzeugen mit bloßem Auge kaum feststellbar.

Wie sich herausstellte, hatte der Mercedes-Fahrer beim Verlassen seines Wagens den Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert. |cri

