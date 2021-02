Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Brand in Tiefgarage

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagabend (20.22 Uhr) brannte in einer Tiefgarage an der Sebastianusstraße ein Pkw. Insgesamt waren in dieser Garage 35 Fahrzeuge abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung sind noch weitere Pkw beschädigt worden. Auch die Betondecke der Tiefgarage wies Brandschäden auf. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei Euskirchen ermittelt hinsichtlich der Brandursache. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell