Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Rennrad gestürzt

53919 Weilerswist (ots)

Montagmittag (13.45 Uhr) befuhr ein 68-jähriger Radrennradfahrer aus Erftstadt die Dobschleider Straße in Richtung des Dobschleider Hofes. Aufgrund leichter Eisbildung auf der Fahrbahn stürzte der 68-Jährige. Zeugen fanden den Mann auf der Fahrbahn liegend. Nach eigenen Angaben war er nicht mehr in der Lage aufzustehen. Ein informierter Rettungswagen brachte den Erftstädter in ein Krankenhaus.

