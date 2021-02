Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen

53947 Nettersheim (ots)

An einem Kraftomnibus und an einem Pkw schlugen Unbekannte die Heckscheiben ein. Die Fahrzeuge waren über das vergangene Wochenende auf einem Parkplatz an der Urftstraße abgestellt worden. Sonntagmittag (12.30 Uhr) bemerkte man die Schäden.

