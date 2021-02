Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht ohne Personenschaden unter Alkoholeinfluss

53879 Euskirchen, L178 (ots)

Am Samstag, um 14.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich die L 178 von Euskirchen (Münstereifeler Str.) kommend in Richtung Euenheim (B 266). Entgegenkommenden Polizeibeamten fiel auf, dass der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Bei der Überprüfung wurden frische Unfallspuren im Frontbereich des Fahrzeugs festgestellt. Ein Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,56 Promille. Ermittlungen ergaben, dass der Volltrunkene mit seinem Pkw im Stadtgebiet Euskirchen unterwegs war. Im Kreisverkehr Münstereifeler Str./Alleestraße hatte er einen Leitpfosten touchiert. Es ist davon auszugehen, dass ein weiterer Zusammenstoß stattgefunden hat, ein Unfallort konnte noch nicht zugeordnet werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein und der Pkw wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

