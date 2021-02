Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Firmeneinbruch

53937 Schleiden-Gemünd (ots)

Edelmetall und einen kleinen Bargeldbetrag erbeuteten Diebe in der Nacht zu Freitag bei einem Einbruch in eine Firma an der Kölner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die Diebe ein Fenster zu einer Halle auf und stiegen so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie einen Büroraum und nahmen das dort aufgefundene Kleingeld mit. Aus dem Hallenbereich entwendeten sie mehrere Säcke mit unterschiedlichem Edelmetall. Insgesamt wurden 1,45 Tonnen entwendet.

