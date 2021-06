Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit mit mehreren Beteiligten

Kaiserslautern (ots)

Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist am Sonntagabend aus der Pariser Straße gemeldet worden. Zeugen teilten kurz nach 18 Uhr mit, dass sich an der alten Lokomotive mehrere Personen schlagen würden.

Die ausgerückten Polizeibeamten konnten wenig später einen der Beteiligten ausfindig machen. Der 23-jährige Mann gab an, dass es in der Vergangenheit schon öfter zu Auseinandersetzungen mit einer Person aus der anderen Gruppe gekommen sei. An diesem Abend habe man sie lediglich aussprechen wollen. Hierbei wurden er und sein Bruder von den Begleitern ihres Kontrahenten sofort angegriffen. Seinen Angaben zufolge konnte er einem Messer ausweichen, ebenfalls soll die Gruppe Pfefferspray eingesetzt haben. Der 23-Jährige und sein Bruder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Beteiligten konnten an einem Imbiss in der Nähe angetroffen werden. In einem ihrer Fahrzeuge wurde ein Springmesser gefunden. Keiner der Männer äußerte sich zu den Vorwürfen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung der Beteiligten, der Hintergründe und Abläufe dauern an. |elz

