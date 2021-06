Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle über BMW verloren

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit ist vermutlich die Ursache eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der L388 zwischen Schallodenbach und Mehlbach ereignete. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.35 Uhr, als ein 25-jähriger Mann auf dem Weg in Richtung Mehlbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer langgezogenen Kurve brach zunächst das Heck des BMW aus. Der Fahrer konnte den Wagen zwar wieder stabilisieren, allerdings geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand.

Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, zogen sich die drei Insassen im Ford Focus leichte Verletzungen zu. Sie wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell