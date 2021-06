Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahnenmast umgefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen in der Hauptstraße einen Unfall gebaut. Der 57-jährige Mann war mit seinem Pkw im Ort unterwegs, als er gegen 9.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 54 von der Fahrbahn abkam und gegen einen Fahnenmast prallte. Der Mast fiel um, am Pkw entstand Sachschaden - insgesamt rund 1.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

