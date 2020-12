Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts mit Stichwaffe - 27-Jähriger schwer verletzt - Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf

Samstag, 12. Dezember 2020, 20.50 Uhr

Schwer verletzt wurde am Samstagabend ein 27-jähriger Mann bei einer körperlichen Attacke, vermutlich mit einem Stichwerkzeug, in Unterrath. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar. Der männliche Täter flüchtete zu Fuß. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen bewegte sich gegen 20.50 Uhr der 27-Jährige auf dem Lichtenbroicher Weg in Höhe Mintarder Weg hilfeschreiend auf einen Passanten zu. Mit einer offensichtlichen Stichverletzung im Oberkörper brach er vor Ort zusammen. Der sofort alarmierte Notarzt versorgte den Verletzten zunächst vor Ort und transportierte ihn anschließend zwecks Notoperation in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Nach Zeugenaussagen flüchtete eine männliche Person zu Fuß in Richtung Mintarder Weg. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos. Der unmittelbare Nahbereich wurde durch starke Polizeikräfte noch in der Nacht nach möglichen Spuren abgesucht. Die eingerichtete Mordkommission bittet um Hinweise unter Telefon 0211-8700.

