Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.07.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Einbrecher und Fahrraddieb ermittelt

Ein Ermittlungserfolg gelang Beamten des Polizeireviers Künzelsau am vergangenen Freitag. Die Polizisten konnten bei einer Durchsuchung bei einem 37-Jährigen in Kupferzell ein gestohlenes E-Bike auffinden und sicherstellen. Der Mann war in das Visier der Ermittler geraten, nachdem mehrere Polizisten den Mann auf einem Bild einer Überwachungskamera identifizierten. Der 38-Jährige war den Beamten aufgrund vergangener Vorfälle bekannt. Die Ermittler konnten ihm einen Diebstahl aus einem Fahrradgeschäft vom 9. Juli nachweisen. Der Mann wurde nach der Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Diebstahls zu. Einem 30-Jährigen konnten die Polizisten durch Ermittlungen auf die Schliche kommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht zwischen Samstag, den 4. Juli und Montag, den 6. Juli an zwei Discountern in der Würzburger Straße und der Hellas-Straße in Künzelsau Einbruchsversuche unternommen zu haben. Eine markante Hose, die auf der Videoüberwachung zu erkennen war, brachte die Ermittler auf die Spur des 30-Jährigen. Der Tatverdacht konnte durch die Vernehmungen bestätigt werden. Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen versuchten Einbruchs in zwei Fällen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell