Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Autodiebstahl (29.06.2021)

St. Georgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Autodiebstahl, den Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Winterbergstraße verübt haben. Unbekannte gelangten in einen vor dem Haus Nummer 1 abgestellten Ford Fiesta und versuchten, das Auto mit einem Nachschlüssel zu starten. Da der Schlüssel im Zündschloss abbrach, missglückte der Versuch und die erfolglosen Täter suchten das Weite. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

