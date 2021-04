Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gefahr erkannt - Gefahr gebannt, LKW auf der A5 aus dem Verkehr gezogen

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 15.04.2021

Gefahr erkannt - Gefahr gebannt

A5/Butzbach: Wegen eines Schadens an der Fahrzeugfront fiel einer Streife der mittelhessischen Autobahnpolizei am Mittwoch (14.4.) ein LKW auf. Der Lastzug fuhr gegen 14.30 Uhr in Höhe des Gambacher Kreuzes gen Süden, als sich die Polizisten zu einer Kontrolle entschlossen. Ein nicht unerheblicher Frontschaden entstand laut Fahrer, bereits vor längerer Zeit, auf einer Baustelle. Die notdürftige "Reparatur" des Schadens mit mehreren Metern Textilklebeband war jedoch nicht akzeptabel. Es bestand die Gefahr, dass sich Teile der Beleuchtungseinrichtung und Stoßstange während der Fahrt lösen und damit ein Risiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Dies bestätigte auch ein Mitarbeiter der Gesellschaft für technische Überprüfungen, dem der Lastzug zur technischen Kontrolle zugeführt wurde. Bei genauerem Hinsehen gab es auch am Luftbehälter für die pneumatischen arbeitenden Bremsen etwas auszusetzen. Der Behälter war stark korrodiert, so dass Luft entweichen konnte. Der Aufbau des Drucks, der zur Funktion des Bremssystems erforderlich ist, konnte so jederzeit ausfallen. Das Fahrzeug wurde als verkehrsunsicher eingestuft und eine Weiterfahrt untersagt. Die von ihm ausgehenden Gefahren wurden erkannt und damit gebannt.

