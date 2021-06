Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heuballen angezündet/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Mittwoch, 16. Juni, gegen 00.10 Uhr, bemerkten Zeugen an der Straße Ziegelweg den Brand eines Heuballens. Dieser lag auf einem Grundstück am Rande des Adolfosees. In der Nähe des brennenden Ballens bemerkten die Zeugen eine männliche Person. Als sie diese ansprachen und darum baten beim Löschen zu helfen, bevor das Feuer auf nahestehende Bäume übergreifen könne, flüchtete der Mann fußläufig. Die Zeugen verständigten die Feuerwehr sowie die Polizei. Anschließend stießen sie den Ballen mit Stöcken ins Wasser, so dass die Flammen gelöscht wurden. Die Feuerwehr löschte den Brandort anschließend vollständig. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung. Zur Klärung der Tat wird die männliche Person gesucht, die die Zeugen beobachtet haben. Diese hatte dunkle Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem hellen Oberteil bekleidet. Ob der Mann etwas mit der Entstehung des Brandes zu tun hat oder nur ein Zeuge ist, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Er sowie Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

