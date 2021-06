Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Keller

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Unbekannte Personen drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße In der Schley ein. Um ins Gebäude zu gelangen, brachen sie gewaltsam eine rückwärtige Tür auf. Anschließend entwendeten sie unter anderem ein Fahrrad, ein Bild, Kabel, eine Musikanlage sowie einen Rasenmäher. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12. Juni (Samstag) und dem 15. Juni (Dienstag).

