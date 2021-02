POL-LDK: - Bauschutt und Altöl entsorgt - Unfallfluchten in Langenaubach und Aßlar - VW-Bus beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Bauschutt und Altöl entsorgt - Unfallfluchten in Langenaubach und Aßlar - VW-Bus beschädigt

Dillenburg (ots)

Haiger-Kalteiche: Ölkanister entsorgt -

# Ein Foto liegt in der digitalen Pressemappe zum Download bereit # Vier Kanister mit Öl ließen Unbekannte an der Bushaltestelle in der Straße "Kalteiche" zurück. Am Freitagabend (29.01.2021) informierte ein Zeuge die Dillenburger Polizei. Die Gebinde standen neben einer Mülltonne. Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Kanister oder zu den Umweltsündern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Langenaubach: Flüchtiger Unfallfahrer verliert Radkappe -

Am frühen Dienstagmorgen vergangener Woche (26.01.2021) prallte in der Straße "Selmbach" ein Autofahrer gegen eine Grundstücksmauer. Gegen 06.00 Uhr wurden Anwohner auf den Aufprall aufmerksam. Allerdings machte sich der Unfallfahrer auf und davon. Zurück blieb eine Radkappe seines Wagens. Offensichtlich fuhr der Unbekannte aus dem Wald kommend in Richtung der Straße "Am Ketzenberg", kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Mauer. Angaben zu den Unfallschäden können momentan nicht gemacht werden. Die Radkappe ist vom Hersteller Audi. Die Ermittler vermuten, dass der Unfallwagen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt ist. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg: Bauschutt und Asbest abgeladen -

# Fotos liegen in der digitalen Pressemappe zum Download bereit # Nachdem Unbekannte ihren Bauschutt am Wanderparkplatz unterhalb des "Neuhaus" ablagerten, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Die Täter ließen dort mehrere Müllsäcke und Bauschutt sowie asbesthaltige Eternit-Platten zurück. Der Parkplatz ist von der Kreisstraße zwischen Burg und Donsbach zu erreichen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten ihren Müll am Wochenende dort entsorgten. Hinweise zu den Umweltsündern oder zur Herkunft des Mülls nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: An VW-Bus vergriffen -

In Höhe des Haus 1 auf dem Vitosgelände in der Austraße ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an einem schwarzen VW Bus aus. Im Zeitraum von Montag (01.02.2021), gegen 14.30 Uhr bis Dienstag (02.02.2021), gegen 07.30 Uhr knickten Unbekannte den rechten Außenspiegel ab, beschädigten auf der Beifahrerseite das Schloss der Schiebtür und verbogen den Heckscheibenwischer. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Vandalen erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Gegen Betonkübel gekracht und abgehauen -

Bereits Mitte Januar ereignete sich auf der Hermannsteiner Straße eine Verkehrsunfallflucht, die die Wetzlarer Polizei derzeit beschäftigt. Am 11.01.2021 (Montag), zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, krachte ein Pkw gegen einen Blumenkasten. Durch die Wucht des Aufpralls riss eine Pflanzranke aus der Halterung und beschädigte eine Hausfassade. Der Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten zwei Insassen eines dunklen BMW die ausstiegen, sich die Schäden anschauten und anschließend davonfuhren. Ermittlungen zu dem abgelesenen Kennzeichen führten bisher nicht zu dem Unfallfahrer. An der Unfallstelle zurückgebliebene Fahrzeugteile gehören zu einer dunklen dreier BMW-Limousine der Baureihe "E46" (1998 bis 2005). Der Unfallwagen muss im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Die Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei suchen weitere Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall am 11.01.2021 noch beobachtet? Wem ist nach dem 11.01. ein dunkler dreier BMW der genannten Baureihe mit frischem Frontschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

