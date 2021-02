Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Gartenhütten angesteckt - Promillefahrer gestoppt - Einbruch scheitert - Unfallflucht - Zwei Verletzte nach Unfall - Parolen gesprüht - Vandalen an Goethe-Schule -

Dillenburg (ots)

Haiger: Einbruch im Frigghof scheitert -

Unbekannte Diebe versuchten im Laufe der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus in der Straße "Frigghof" einzusteigen. Im Zeitraum vom 25.01.2021 (Montag) bis zum Freitagnachmittag (29.01.2021) traten sie gegen die Haustür. Die Tür hielt stand - zurück blieb ein Schaden von rund 400 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die in diesem Zusammenhang im Frigghof auffielen, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Schlangenlinien entlarven Promillefahrer -

Mit einer Blutentnahme auf der Dillenburger Wache endete am Freitagabend (29.01.2021) die Promillefahrt eines Audifahrers. Einer Funkstreife fiel gegen 20.30 Uhr seine unsichere Fahrweise auf der B277 in Richtung Herborn auf. In Höhe Niederscheld stoppten die Ordnungshüter den Audi und kontrollierten den Fahrer. Der 33-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne - das Display des Testgerätes zeigte 1,77 Promille an. Der aus Serbien stammende Promillefahrer hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach der Blutentnahme musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro hinterlegen und durfte die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Eschenburg-Wissenbach: Hütten brennen nieder - Polizei geht von Brandstiftung aus -

Am Sonntagmorgen (31.01.2021) meldeten Zeugen den Brand zweier Gartenhütten. Derzeit geht die Polizei von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus - die Ermittler der Dillenburger Kripo suchen Zeugen. Gegen 08.45 Uhr rückten die Brandbekämpfer aus Eschenburg aus. Zeugen hatten die Rettungsleitstelle informiert und die Brandstelle beschrieben. Sie liegt in Höhe der Bundesstraße 255 zwischen Wissenbach und Eibelsausen. Die beiden Hütten standen auf einem Grundstück mit zwei Fischteichen oberhalb des Radweges. Heute Nachmittag (01.02.2021) untersuchten Brandermittler der Kripo Dillenburg den Tatort. Sie schließen einen technischen Defekt als Brandursache aus - vielmehr gehen die Experten derzeit davon aus, dass die beiden Gartenhütten vorsätzlich angesteckt wurden. Da beim Eintreffen der Feuerwehr die Hütten bereits vollständig niedergebrannt waren, müssen die Unbekannten im Laufe der Nacht das Feuer gelegt haben. Die Ermittler suchen nun Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang in der Nacht von Samstag auf Sonntag an dem Grundstück Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Brandstiftern machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Netto oder Lidl? Nach Parkplatzrempler Zeugen gesucht -

Am Samstagnachmittag (30.01.2021) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen roten Peugeot 107. Der Franzose stand zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr zunächst auf dem Lidl- und anschließend auf dem Netto-Parkplatz in Burg. Vor welchem Discounter der Wagen beschädigt wurde ist nicht bekannt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unfallfahrer die vordere Stoßstange auf der Fahrerseite und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar-Werdorf: Beim Rangieren Seniorin übersehen -

Von einem ausparkenden Golf wurde am Freitag (29.01.2021) eine Fußgängerin in der Hauptstraße erfasst. Die Seniorin lief in Höhe einer Apotheke, als der Fahrer des rückwärts mit seinem VW ausparkte. Er übersah die Aßlarerin und stieß mit ihr zusammen, worauf die Seniorin zu Boden fiel. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Nach einer ersten Einschätzung der Rettungskräfte zog sie sich den Bruch eines Armes zu. Der 63-jährige Unfallfahrer aus Pforzheim blieb unverletzt.

Wetzlar-Naunheim: Parolen geschmiert - Polizei sucht Zeugen -

Die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße rückte am Freitagabend (29.01.2021) in den Fokus eines unbekannten Sprayers. Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie der Mann mit schwarzer Farbe "Nazis raus", "gegen Nazis" sowie "Nazi Schweine" an die Wand sprühte. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Weingartenstraße davon. Nach Einschätzung des Zeugen handelte es sich um einen Jugendlichen, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und blauer Jeans. Auf den Zeugen wirkte das Verhalten des Täters so, als sei dieser betrunken. Hinweise zu dem Sprayer nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Schulscheiben eingeschmissen -

Am zurückliegenden Wochenende suchten Vandalen das Gelände der Goetheschule in der Frankfurter Straße auf. Die Täter schleuderten Pflastersteine gegen die Verglasung der Turnhalle. Ein Stein durchschlug eines der Elemente. Zudem rissen die Unbekannten ein Treppengeländer aus der Verankerung. Die Höhe der Sachschäden können momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im Zeitraum vom 29.01.2021, gegen 16.30 Uhr bis zum 01.02.2021, gegen 06.00 Uhr auf dem Schulgelände beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Touran trifft Fußgängerin -

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Wiesenstraße übersah ein Touranfahrer heute Morgen (01.02.2021) eine Fußgängerin. Während sie die Wiesenstraße überquerte, prallte der 73-jährige VW-Fahrer gegen die Hüttenbergerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Die Besatzung eines Rettungswagens transportierte die 86-Jährige mit Verletzungen am Fuß ins Wetzlarer Krankenhaus. Der ebenfalls in Hüttenberg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

