Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwarzer Range Rover entwendet

Gangelt-Stahe (ots)

Ein schwarzer Pkw Range Rover mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) wurde am Dienstag (15. Juni), gegen 4.15 Uhr, an der Rodebachstraße entwendet. Das Fahrzeug stand auf der Fahrbahn vor einem Wohnhaus. Anwohner beobachteten einen weißen, sportlichen Pkw, der in der Nähe des gestohlenen Wagens parkte. Kurz darauf war kurz eine Alarmanlage hörbar, bevor beide Fahrzeuge nach mehrfachem Wenden hintereinander in Richtung Gangelt davon fuhren. Wer hat ebenfalls Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise hierzu nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

