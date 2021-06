Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Wassenberg-Birgelen (ots)

Ein Anwohner der Straße Auf dem Feldchen hörte am 16. Juni (Mittwoch), gegen 00 Uhr, einen lauten Knall. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er, dass die Mauer vor seinem Haus offenbar durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Er konnte zudem ein Fahrzeug beobachten, das in einiger Entfernung angehalten hatte, offenbar beschädigt war und gerade wieder in Richtung der Straße Auf dem Leineweber losfuhr. Er stieg in seinen eigenen Pkw und fuhr dem Wagen hinterher. An der Mühlenstraße fand er das Fahrzeug parkend auf und traf in der Nähe auf zwei Personen, die an der Feuerwache standen. Diese stiegen kurz darauf in ein Taxi und entfernten sich von der Örtlichkeit. Durch die hinzu gerufene Polizei konnte das Taxi gestoppt und die Insassen kontrolliert werden. Es handelte sich um eine 20-jährige Frau aus Wassenberg sowie einen 22-jährigen Mann aus Heinsberg. Beide gaben an, im Verlauf des Abends Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Wer zum Unfallzeitpunkt den Pkw gefahren hat, konnte nicht ermittelt werden. Daraufhin stellten die Beamten das Unfallfahrzeug sicher, um Spuren sichern zu können. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen. Zudem wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gefertigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der graue Pkw VW Golf mit HS-Kennzeichen aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

