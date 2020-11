Polizei Essen

POL-E: Auto brennt in Altenessener Parkhaus - Öffentlichkeitsfahndung nach vorsätzlicher Brandstiftung

EssenEssen (ots)

45326 E-Altenessen: Bereits am 23. Oktober gegen 16:15 Uhr, meldete eine Zeugin einen brennenden schwarzen VW Polo in einem Parkhaus an der Wilhelm-Nieswandt-Allee.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort löschen. An dem VW entstand erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu schaden.

Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 (KK11) ergaben nun, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. In diesem Zusammenhang veröffentlicht die Polizei Essen nun Bilder einer Überwachungskamera und bittet Sie um Ihre Mithilfe.

Wenn Sie die drei Personen auf den Bildern kennen oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei. /PaPe

