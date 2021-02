Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden/Vreden - Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Polizei veröffentlicht Bilder

Bild-Infos

Download

Heiden/Vreden (ots)

Wer erkennt den Schmuck? Diese Frage beschäftigt die Ermittler der Kripo in Borken. An zwei unterschiedliche Stellen sind im Kreis Borken zahlreiche Schmuckstücke gefunden worden. So entdeckte eine Zeugin am Donnerstag, 04.02., in Vreden im Bereich der Straße "Von-der-Flüe-Platz" eine rote Schatulle mit zahlreichen Schmuckstücken, die aus einer Straftat stammen dürften. Bilder der einzelnen Schmuckstücke hat die Kripo jetzt im landesweiten Fahndungsportal veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/vreden-sichergestellter-schmuck

Der zweite Fundort liegt in Velen. Dort fand ein Zeuge im vergangenen November in einem Waldstück im Bereich des Heidener Landwegs zwei Schmuckschatullen. Auch diese dürften aus Straftaten stammen. Aufgrund der Vielzahl der einzelnen Schmuckstücke sind dazu drei Beiträge im Fahndungsportal eingestellt worden: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/heiden-sichergestellter-schmuck-fahndung-1 https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/heiden-sichergestellter-schmuck-fahndung-2 https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/heiden-sichergestellter-schmuck-fahndung-3

Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Redaktioneller Hinweis:

Dieser Meldung ist ein Bildmedium zugeordnet. Es zeigt beispielhaft vier markante Schmuckstücke mit hohem Wiedererkennungswert. Den einzelnen Bildern ist jeweils ein QR-Code zugeordnet, der direkt zum jeweiligen Beitrag im landesweiten Fahndungsportal führt. Foto: Polizei

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell