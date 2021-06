Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Uetterath (ots)

An der Nygener Straße drangen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 15. Juni, in den Kofferraum eines parkenden Pkw ein. Sie durchwühlten diesen und stahlen daraus einen Luftkompressor, eine Taschenlampe sowie mehrere Ladekabel.

