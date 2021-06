Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Durch Alarmanlage geweckt

Waldfeucht (ots)

Am Dienstag, 15. Juni, wurde eine Anwohnerin der Straße Auf dem Wall gegen 3 Uhr durch die Alarmanlage ihres Fahrzeugs geweckt, welches vor ihrer Wohnanschrift parkte. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie eine Person, die von ihrem Wagen weglief und in einen grauen Pkw stieg. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie die Person und das Fahrzeug jedoch nicht näher beschreiben. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem parkenden Fahrzeug nichts entwendet. Zeugen, die die Tat oder die Flucht des Täters ebenfalls beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch über unsere Internetseite können Sie Hinweise weitergeben. Nutzen Sie hierzu den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

