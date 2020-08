Polizei Münster

POL-MS: Handy gestohlen - Polizisten nehmen 21-Jährigen vorläufig fest

Münster (ots)

Unter Vorhalt eines Messers entwendete am Sonntagmorgen (30.9., 5:30 Uhr) ein 21-jähriger Syrer an der Achtermannstraße einem 15-Jährigen sein Handy.

Die beiden Kontrahenten gerieten in Streit. Im Verlauf reichte ein bislang unbekannter Täter dem 21-Jährigen ein Messer. Dieser verletzte den 15-jährigen Sierraleoner leicht an der Hand und schnappte sich nach bisherigen Erkenntnissen sein Handy. Der Unbekannte nahm das Messer zurück und verschwand. Die Ermittlungen zu ihm und der Beute dauern an.

Den 21-Jährigen nahmen Polizisten vorläufig fest.

