Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Rauchentwicklung in einer Küche

Seniorin leicht verletzt

Neukirchen-VluynNeukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr kam es an der Glückaufstraße in der Wohnung einer 90-jährigen Frau zu einer Rauchentwicklung in der Küche.

Ursache war offenbar eine geschmorte Wärmflasche auf dem eingeschalteten Herd.

Die 90-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung wieder aus einem Krankenhaus entlassen werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

