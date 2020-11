Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch

RastattRastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter gelangte am Donnerstag zwischen 13 Uhr und Mitternacht in ein Anwesen in der Bahnhofsstraße. Der mutmaßliche Langfinger soll sich über die unverschlossene Haupteingangstür zunächst Zugang in den Hausflur verschafft haben. Anschließend habe er mit einem nicht definierbaren Gegenstand die abgeschlossene Zimmertür und Badtür eines Anwesens aufgehebelt und das Innere nach Wertsachen durchwühlt. Mit erbeuteten Bargeld gelang dem unerwünschten Besucher letztlich die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell