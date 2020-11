Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Arbeitsunfall

OrtenbergOrtenberg (ots)

Ein Arbeiter hat sich am Mittwochmorgen bei einem Sturz von einer Leiter in der Kinzigtalstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 60-jährige Mann fiel nach aktuellem Sachstand kurz nach 9 Uhr von einer zwei Meter hohen Leiter. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind bislang unklar, ein Fremdverschulden schließen die Ermittler nach aktuellem Sachstand aus. /jh

