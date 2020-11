POL-OG: Iffezheim - Nach Sturz schwer verletzt

Polizeipräsidium Offenburg

Bei einem Fahrradunfall in der Straße "An der Rennbahn" wurde am Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer gegen 14:30 Uhr, als er versuchte eine Rampe der dortigen Skate-Anlage zu überfahren. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Ortenau-Klinikum Offenburg geflogen. Was die Ursache für den Sturz des Zweiradfahrer war, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

