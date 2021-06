Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Türschloss beschädigt

Selfkant-Tüddern (ots)

Indem sie das Schloss der Fahrertür beschädigten, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Pkw zu gelangen, der unter einem Carport an der Geilenkirchener Straße stand. Ob sie aus dem Fahrzeug etwas entwenden, wird nun ermittelt. Die Tat ereignete sich gegen 3.30 Uhr am Dienstag (15. Juni).

