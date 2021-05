Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Wassereinbruch bei einem Sportboot

Frankfurt am Main (ots)

Am 10.05.2021, um 18:13 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Frankfurt am Main ein Wassereinbruch bei einem Sportboot gemeldet. Der 55 Jährige Bootseigner legte gegen 18 Uhr mit seinem Kajütmotorboot an seinem Liegeplatz beim WSCK e.V. am Steg an. Dort stellte er fest, dass aus dem Seeventil der Toilette Wasser einbricht. Nach ersten Versuchen das Wasser selbst zu stoppen, verständigte er die Feuerwehr Frankfurt am Main. Der Feuerwehr gelang es das Wasser aus dem Boot zu pumpen, das Seeventil zu verschließen und das Boot zu stabilisieren. Es wurde zudem ein Leckkleid am Boot ausgebracht. Um das Boot wurde ein Ölschlängel gelegt. Es gab nur geringste Verunreinigungen, welche aber durch den Ölschlängel aufgenommen werden konnten. Personen kamen nicht zu schaden.

