Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung beim Bunkern auf dem Main

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Das ausgesonderte Feuerlöschboot Hoechst, Baujahr 1961 war auf seiner letzten Fahrt von Frankfurt Hoechst nach Hamburg, um dort als Museumsstück Verwendung zu finden. Beim Bunkern im Unterwasser der Schleuse Kostheim kam es zum Überläufer Ca. 1-2 Liter Dieselkraftstoff gerieten in den Main. Ersten Ermittlungen nach ist menschliches Fehlverhalten die Ursache für die Verunreinigung. Zur Schadensminderung legte die Feuerwehr Ginsheim-Gustavsburg eine Ölsperre um das Schiff aus. Weitere Ermittlungen dauern an. Am morgigen Dienstag wird das Schiff seine Fahrt nach Hamburg fortsetzten.

