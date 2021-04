Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Segelboot durch Sturmböe auf dem Main gekentert

Frankfurt am Main/Offenbach (ots)

Am Donnerstag, den 29.04.2021 gegen 15:00 Uhr, wurde ein Segelboot auf der Bundeswasserstraße Main in Höhe der Ortslagen Frankfurt/Offenbach von einer starken Sturmböe erfasst und kenterte daraufhin. Der 73-jährige Bootsführer fiel dabei ins Wasser und konnte sich zunächst an seinem Boot festhalten. Eine aufmerksame Besatzung eines Binnenschiffs bemerkte die Notlage und meldete den Vorfall umgehend der Einsatzleitstelle der Polizei Frankfurt/Main. Der in Not geratene Bootsführer konnte sich schließlich aus eigener Kraft an das Fechenheimer Mainufer retten und wurde dort von Polizei- und Rettungskräften versorgt. Die Person konnte unverletzt vor Ort entlassen werden. Das Segelboot wurde durch Kräfte der Feuerwehren Frankfurt und Offenbach geborgen und zum heimatlichen Vereinsgelände verbracht. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde durch die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main eine Schifffahrtssperre veranlasst.

