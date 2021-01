Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Fahrerlaubnis mit Elektro-Motorroller gefahren

Bocholt (ots)

Auch für das Fahren eines Elektro-Motorrollers kann je nach Modell ein Führerschein erforderlich sein: Das zeigte sich, als Polizeibeamte am Donnerstag in Bocholt auf der Straße Westend eine 24-Jährige kontrollierten. Das Fahrzeug war als Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit bis 45 km/h zugelassen. Die in diesem Fall erforderliche Fahrerlaubnis besitzt die Isselburgerin nicht. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

