Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erheblicher Sachschaden bei Kindergarteneinbruch

Gronau (ots)

Rund 1.300 Euro Sachschaden haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Gronauer Kindergarten angerichtet. Die Täter schlugen eine Scheibe zum Kindergarten ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurde eine verschlossene Tür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Eine Geldkassette mit Bargeld, zwei schwarze JBL-Bluetoothlautsprecher sowie einen Lenovo Tabletcomputer erbeuteten die Einbrecher. Wie sie auf das eingezäunte Gelände kamen und warum sie eine Gartenhütte mit Sandspielzeug aufbrachen, ist derzeit unklar. Das Geschehen trug sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 06.30 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell