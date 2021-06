Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs KN)) Mercedes-Heckscheibe geht zu Bruch

Radolfzell (ots)

Die Heckscheibe eines älteren C-Klasse-Mercedes, der in der Schlesierstraße am Straßenrand geparkt war, ist am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr zu Bruch gegangen. Wie das passierte, ist noch völlig unklar. Möglicherweise hat ein Unbekannter auf die Scheibe eingeschlagen, so dass diese voll zersplitterte. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.

