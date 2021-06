Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dieben stehlen mehrere E-Bikes (30.06.2021)

St. Georgen (ots)

Auf E-Bikes abgesehen hatten es Diebe, die in den letzten Wochen und Tagen im Raum St. Georgen ihr Unwesen trieben. In der Nacht vom 16. Mai auf den 17. Mai stahlen Unbekannte in der Bühlstraße zwei Pedelecs. Ein weiß-oranges "KTM", Macina Ride 272, und ein graues "Bulls", Copperhead Evo 1, waren, jeweils durch ein Spiralschloss gesichert, vor einer Haustüre abgestellt gewesen. Zwischen Dienstag, 8. Juni, und Mittwoch, 9.Juni, entwendeten die Diebe ein mit Spiralschloss gesichertes schwarzes E-Bike "Haibike" S-Duro, Full Nine RC, das in einem Carport in der Berliner Straße stand. Am Freitag, 11. Juni, fiel den Tätern ein grünes E-Bike "Focus", Jam 2, in die Hände. Der Besitzer hatte das Fahrrad morgens gegen 8 Uhr auf dem Fahrradparkplatz einer Firma in der Feldbergstraße abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. In der Mittagspause gegen 12 Uhr bemerkte er das Fehlen seines hochwertigen Rades, das er unter einer Vielzahl anderer Räder dort abgestellt hatte. Zuletzt entwendeten die unbekannten Täter wiederum ein hochwertiges E-Bike der Marke "Cube" Stereo Hybrid, Farbe Schwarz, mit neongrünem Schriftzug -Cube-. Auch dieses Rad stand auf einem Fahrradparkplatz, der zu einer Firma in der Johann-Georg-Weisser-Straße gehört. Der Wert der gestohlenen Räder liegt, nach Schätzungen der Polizei, im niederen fünfstelligen Bereich. Personen, die Verdächtiges im Zusammen mit den Diebstählen beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

