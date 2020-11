POL-OH: Bildstock beschädigt - Versicherungskennzeichen gestohlen

Polizeipräsidium Osthessen

Bildstock beschädigt

Fulda/Neuenberg - Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Freitag (13.11.) in der Taufsteinstraße einen Bildstock. Die Täter brachten dabei die Säule des 2,5 Meter hohen Bildstocks in Schieflage und brachen ein Teilstück heraus. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen dem 2. und 5. November in der Von-Schleiffras-Straße das Versicherungskennzeichen 357-LZG eines Rollers. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda/Lehnerz - Unbekannte stahlen zwischen dem 9. und 13. November in der Leipziger Straße beide Kennzeichen LM-TO 999 eines weißen BMW. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

