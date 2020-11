POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstag, den 14.11.2020 um 14.45 Uhr kam es zu einem Unfall mit zwei Beteiligten in Bad Hersfeld. Ein 45-jähriger Pkw Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Simon-Haune-Straße und wollte nach links in die Meisebacher Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 81-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, welche die Meisebacher Straße in Richtung Simon-Haune-Straße abbiegen wollte. Beide Pkw stießen zusammen, der Sachschaden beträgt 2500,- EUR. Die Fahrzeuge konnten ihre Fahrt noch fortsetzen.

Heringen - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Mühlheim am Main die Leimbacher Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 12 übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Philippsthal und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer Prellungen und kam ins Klinikum nach Bad Hersfeld. An beiden Kraftfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 20000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge wurden in Eigenregie abgeschleppt.

