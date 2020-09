Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto kollidierte mit Bus: 77-jährige verstarb an Unfallstelle -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (09.09.2020) ist bei einem Verkehrsunfall auf der L 723 zwischen Wilnsdorf und dem zur Gemeinde gehörenden Ortsteil Oberdielfen eine 77-jährige Frau verstorben. Gegen 8 Uhr befuhr die 77-Jährige mit ihrem Auto von Oberdielfen kommend in Richtung Kreisverkehr Höhwäldchen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Linienbus zusammen. Zwei Insassen des Busses, darunter der 25-jährige Fahrer und ein 16-jähriger Fahrgast, erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße war zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern.

