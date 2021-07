Polizei Lippe

POL-LIP: (AL) Lügde, Untere Dorfstraße - Brand einer Scheune

Lippe (ots)

Am Samstag, um 15:00 Uhr, kam es beim Abbrennen von Unkraut an einer Scheune dazu, dass diese selbst Feuer fing. Durch einen Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren konnte ein komplettes Abbrennen der Scheune verhindert werden. Naheliegende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen, Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70000.- Euro

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell