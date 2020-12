Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler bezahlt mit Falschgeld

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (02.12.2020) einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Falschgeld bezahlt haben und darüber hinaus mit Rauschgift handeln soll. Der 50-Jährige ging gegen 13.15 Uhr in das Geschäft an der Königstraße und wollte an der Kasse mit einem mutmaßlich falschen Geldschein bezahlen. Der Kassiererin fiel der Versuch auf, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten etwa 6 Gramm Kokain und mehrere Hundert Euro Bargeld in dealertypischer Stückelung. Sie nahmen den wohnsitzlosen deutschen Staatsbürger fest. Er wurde am Donnerstag (03.12.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu dem gefälschten Geld dauern an.

