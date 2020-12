Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach möglichem Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochvormittag (02.12.2020) in der Blumenstraße möglicherweise ein bislang unbekanntes Auto beschädigt worden ist. Ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer meldete sich gegen 10.00 Uhr bei der Polizei, nachdem er von einem unbekannten Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass er in der Blumenstraße einen auf Höhe der Hausnummer Acht geparkten weißen Mercedes offenbar beschädigt haben soll. Der Mercedes war aber bereits weggefahren, auch der unbekannte Zeuge hatte sich bereits entfernt. Zeugen, insbesondere der unbekannte Hinweisgeber und der Fahrer des möglichweise geschädigten Mercedes werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

