Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Autofahrer verwechselt Gaspedal mit Bremse und fährt in Hauswand

HeidelbergHeidelberg (ots)

Am Freitag gegen 10:30 Uhr verwechselte ein Autofahrer auf dem Marktplatz in der Ladenburger Straße das Gaspedal mit der Bremse seines Fahrzeugs und fuhr gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Dabei beschädigte er einen Pfosten und kam an einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

