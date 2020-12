Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto fährt auf Laster

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Ein 45 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag (03.12.2020) auf der Straße Neue Weinsteige mit seinem Auto auf einen Laster aufgefahren und danach in den Gegenverkehr geschleudert. Der 45-Jährige fuhr gegen 08.15 hinter dem MAN-Laster eines 65-Jährigen auf der Straße Neue Weinsteige in Fahrtrichtung Degerloch, als er aus noch unbekannten Gründen mit seinem Dacia zuerst auf den Laster auffuhr und danach von diesem abgeleitet in den Gegenverkehr schleuderte. Hier kollidierte er mit dem Auto eines ihm entgegenkommenden 54-Jährigen. Rettungskräfte kamen vor Ort und brachten den 45-Jährigen sowie den 54-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden, während der Laster nur leichte Schäden davontrug. Der gesamte Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

