Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

MayenMayen (ots)

Am 27.11.2020 ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf der B262 auf Höhe der Autobahnabfahrt Mayen ein Verkehrsunfall. Ein Abschleppfahrzeug lud dort einen liegengebliebenen PKW auf. Währenddessen fuhr ein unbeteiligtes Fahrzeug am Abschleppfahrzeug vorbei, touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Abschleppfahrzeugs und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Fahrer des Abschleppfahrzeugs nahm mitsamt bereits aufgeladenem Pannen-PKW umgehend die Verfolgung auf, informierte von unterwegs die Polizeidienststelle in Mayen und konnte den flüchtigen Fahrer auf einen Parkplatz in Mayen dirigieren, wo man gemeinsam auf die Polizei wartete. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 60-jährige Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs alkoholisiert war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

