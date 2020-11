Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kleine Ursache - große Wirkung

56727 Mayen56727 Mayen (ots)

Am Samstag, 28.11.2020, um 11.20 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann in Mayen mit einem Motorroller an einer Polizeistreife vorbei und suchte zunächst das Weite. Der Grund für seine Flucht: am Roller hatte er ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht. Er flüchtete , konnte jedoch wenig später ergriffen werden. Der Mann war nicht im Besitz der einer Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Motorroller wurde mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen wegen Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

