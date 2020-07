Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnmobil in Brand geraten; Ursache noch unbekannt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am späten Mittwochabend geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnmobil in Brand, das in der Hatschekstraße, im Stadtteil Rohrbach-Süd, Höhe Anwesen Nr. 8, abgestellt war.

Das Feuer wurde kurz vor Mitternacht von Passanten entdeckt, die Feuerwehr und Polizei verständigten.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte das Feuer, das im Heckbereich des Fahrzeuges ausbrach, schnell und konnte so ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindern. Dennoch dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 10.000.- Euro entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise zum Brandausbruchgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

